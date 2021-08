Gamescom 2021: torna il Future Games Show, in programma il 26 agosto

GamesRadar ha annunciato il ritorno del Futuro Games Show con una speciale edizione denominata "Gamescom 2021 Edition" e in programma il 26 agosto alle 22:00, ora italiana, in onda su YouTube, Facebook, Twitch e Twitter.

Lo showcase sarà condotto dai doppiatori di Resident Evil Maggie Robertson e Aaron LaPlante, GamesRadar promette oltre 40 giochi da parte di editori come Frontier Developments, Koch Media, Team17 e Tripwire Interactive, inoltre sono previste "alcune sorprese" non meglio specificate.

Non ci sono purtroppo altri dettagli sui contenuti della trasmissioni, maggiori informazioni potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Questo è il terzo evento confermato per la Gamescom 2021 dopo l'Opening Night Live condotta da Keoff Keighley il 25 agosto e l'Xbox Showcase Gamescom 2021 del 24 agosto, con nuovi annunci da parte degli Xbox Game Studios e partner terze parti di Microsoft.

La Gamescom 2021 si svolge dal 25 al 27 agosto, anche quest'anno la fiera sarà 100% digitale per rispettare le normative sulla prevenzione del Covid in vigore in molti paesi europei, tra cui la Germania. Tra i partecipanti troviamo Konami, Xbox, Tripwire, Team 17, Koch Media, altri publisher dovrebbero confermare la propria presenza in un secondo momento, prima dell'inaugurazione della fiera del 25 agosto, una buona occasione per mostrare le novità della prossima stagione al pubblico europeo.