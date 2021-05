Gamescom 2021, cambio di programma: sarà un evento completamente digitale

Koelnmesse e la German Games Industry Association annunciano un cambio di programma per la nuova edizione della Gamescom. Diversamente da quanto previsto in origine con l'evento ibrido della Gamescom 2021, la prossima kermesse videoludica di Colonia si terrà in una forma completamente digitale.

Secondo quanto precisato dagli organizzatori della celebre fiera dei videogiochi europea, la decisione di abbandonare la formula dell'evento ibrido è stata presa in funzione delle difficoltà che i partner internazionali avrebbero dovuto affrontare per recarsi in Germania e approntare i propri stand.

Con il protrarsi della pandemia da Coronavirus e le limitazioni negli spostamenti tra Paesi dell'Unione Europea ed extra-UE, Koelnmesse sceglie così di rivedere i propri piani per orientarsi completamente sugli show e sulle presentazioni in digitale, modificando di conseguenza la macchina organizzativa approntata per l'hub Gamescom Now e tutti i programmi previsti per mettere in luce il lavoro delle software house indipendenti e delle major del settore.

Quanto all'Opening Night Live della Gamescom 2021, non sembrano esserci delle modifiche all'evento presentato e allestito dal giornalista Geoff Keighley: lo spettacolo continua perciò ad essere previsto per la sera del 25 agosto, con tante World Premiere che accompagneranno lla GC2021 che si terrà tra il 26 e 27 agosto.