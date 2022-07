Gamescom 2022: anche 505 Games ci sarà, assieme a tanti giochi

Dopo la conferma negli scorsi giorni che Ubisoft sarà alla Gamescom 2022 così come THQ Nordic con nove suoi giochi, la kermesse di Colonia si arricchisce di un altro partecipante ancora: anche 505 Games prenderà parte all'evento.

Il publisher italiano arriverà in fiera assieme a tanti giochi provenienti da più partner, con la possibilità di poterne provare alcuni in anteprima nello stand allestito nella Hall 2.1 "Marketpoint". Ancora non è chiaro con precisione quali saranno i titoli che 505 Games porterà alla Gamescom, ma maggiori dettagli verranno forniti nel corso delle prossime settimane, in vista dell'evento che si svolgerà dal 24 al 28 agosto 2022.

"È con un immenso ottimismo per il futuro che annunciamo la nostra partecipazione a Gamescom", afferma Neil Ralley, presidente di 505 Games, che prosegue: "Abbiamo una vasta gamma diversificata di prodotti che saremo entusiasti di presentare assieme ai nostri partner. Il nostro ritorno a Gamescom è anche una grande opportunità per mostrare la nostra ambizione e la direzione intrapresa dalla nostra azienda. Tutto il personale di 505 Games non vede l'ora di incontrare nuovamente la più grande community di videogiocatori".

Un poco alla volta, dunque, aumenta il numero di partecipanti alla kermesse, che avrà comunque diversi assenti illustri: ad esempio PlayStation non sarà alla Gamescom 2022, come nemmeno Nintendo, Take-Two ed Activision.