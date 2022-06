Gamescom 2022: Activision e Take-Two non ci saranno, così come Sony e Nintendo

La Gamescom torna ad agosto, dopo due anni di showcase digitali, quest'anno la fiera tedesca si presenterà con un mix tra evento fisico e online, tuttavia in questi giorni sono iniziate le prime defezioni dei grandi partner.

Nintendo non sarà alla Gamescom e anche PlayStation mancherà dalla fiera tedesca, a questi due nomi si aggiungono quelli di Take-Two Interactive, Activision-Blizzard e Wargaming.net, tre nomi di peso che non parteciperanno alla kermesse. I motivi di questa scelta non sono stati resi noti, l'organizzazione della Gamescom sottolinea comunque come siano oltre 250 gli espositori che al momento hanno confermato la propria presenza.

Non sono stati fatti nomi precisi ma possiamo aspettarci la partecipazione di Bandai Namco, THQ Nordic e SEGA, oltre che probabilmente di Microsoft, da sempre presente alla fiera europea con tante novità. Dopo la cancellazione dell'E3 e l'improbabile ritorno per il prossimo anno, la Gamescom restava di fatto l'ultimo baluardo delle grandi fiere di videogiochi in Occidente (escludendo quindi il Tokyo Game Show), le defezioni delle ultime settimane farebbero pensare ad un evento di caratura ridotta ma è certamente presto per sbilanciarsi.

Nelle prossime settimane, sviluppatori indipendenti e publisher riveleranno i propri piani per la Gamescom 2022 e sicuramente ne sapremo di più sui nomi confermati.