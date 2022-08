GamesCom 2022, annunciata la data d'uscita di Sonic Frontiers in un frenetico video!

Il palco della GamesCom 2022 di Colonia ci ha consegnato finalmente un nuovo video di Sonic Frontiers, occasione in cui gli sviluppatori hanno, dopo tante attese, annunciato la data d'uscita del gioco.

Nel frenetico video vediamo Sonic in azione in scenari di diversa natura, dai più futuristici a quelli più colorati e caldi. Il riccio blu si mostra in tutta la sua velocità, mettendo in azione le sue abilità contro i misteriosi nemici che lo circondano. La sua avventura, a quanto pare, sarà segnata da una misteriosa figura femminile, che lo ammonisce in merito al fatto che "non potrà correre per sempre".

Sonic Frontiers, possiamo finalmente rivelarlo, uscirà l'8 novembre 2022 su console e PC.

Continuate a seguirci per altre novità dalla GamesCom 2022!