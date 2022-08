Gamescom 2022 conferenze, date, orari, giochi e novità: tutto quello che c'è da sapere

Se gli ultimi due anni sono stati piuttosto sottotono per la Gamescom, l'edizione 2022 della fiera tedesca si appresta a tornare in grande stile con "un mix di eventi live e digitali" tornando quindi ad accogliere i giocatori dal vivo ma senza dimenticare la presenza online. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Gamescom 2022.

Quando si tengono le conferenze? Quali giochi ci saranno? PlayStation, Xbox e Nintendo saranno della partita? Rispondiamo in ordine a tutte queste e tante altre domande.

Gamescom 2022 data e ora

La Gamescom di terrà a Colonia, in Germania dal 24 al 28 agosto. Se siete interessati a partecipare fisicamente all'evento potete comprare i biglietti della Gamescom online, i prezzi partono da 9 euro e fino a 50 euro, il biglietto giornaliero costa 25 euro nei giorni settimanali e 30.35 euro nel weekend.

Le conferenze della Gamescom 2022

Ci saranno conferenze alla Gamescom 2022? Sì, al momento sono previsti due diversi appuntamenti, ovvero la cerimonia inaugurale Opening Night Live e il Future Games Show Gamescom 2022. Opening Night Live è in programma il 23 agosto alle 20:00 ora italiana mentre il Future Games Show Gamescom Edition si terrà ventiquattro ore dopo, il 24 agosto sempre alle 20:00 orario italiano.

Chiaramente non è escluso che altri editori possano annunciare singoli appuntamenti digitali, vi aggiorneremo tempestivamente non appena accadrà. Nel frattempo segnatevi data e orario della Opening Night Live e del Future Games Show:

Opening Night Live Gamescom 2022 - 23 agosto ore 20:00

Future Games Show Gamescom Edition - 24 agosto ore 20:00

Giochi Gamescom 2022

Una fiera di videogiochi, senza giochi... non avrebbe molto senso, giusto? E quindi, cosa possiamo aspettarci?



Ubisoft sarà alla Gamescom 2022 e in molti si aspettano la comparsa di Avatar Frontiers of Pandora e Skull & Bones, mentre novità a tema Assassin's Creed appaiono improbabili considerando che a settembre si terrà l'evento per il quindicesimo anniversario della saga.

THQ Nordic presenterà quattro giochi alla Gamescom, qualche anticipazione arriverà probabilmente dallo showcase del 12 agosto, in molti rumoreggiano Darksiders 4 ma non ci sono conferme di alcun tipo in merito e attualmente è più una speranza che una reale possibilità. Alla Gamescom ci sarà anche 505 Games che presenterà "una vasta gamma diversificata di prodotti che saremo entusiasti di presentare assieme ai nostri partner."



Per quanto riguarda Xbox, Microsoft fa sapere che "i fan di tutta Europa e di tutto il mondo potranno aspettarsi update su alcuni giochi annunciati, in arrivo su Xbox nei prossimi 12 mesi." Sappiamo infine che alla Gamescom verrà annunciato il nuovo gioco degli autori di Owlboy.



Sony, Nintendo, Activision-Blizzard e Take-Two Interactive hanno confermato che non parteciperanno alla fiera tedesca e dunque non ci saranno novità sulle produzioni dei publisher citati.