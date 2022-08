GamesCom 2022, il gioco di costruzione Dorf Romantik arriva anche su Switch!

La GamesCom 2022 è quasi al termine, ma prima dei saluti c'è stato spazio per dei nuovi video. Tra questi ne troviamo uno interamente dedicato a Dorf Romantik, titolo di costruzione, creato dai ragazzi di Toukana Interactive, che finalmente sta per arrivare anche su Nintendo Switch.

Il gioco, che si è fatto conoscere ampiamente attraverso la sua versione Steam uscita lo scorso anno, arriverà sulla ibrida di casa Nintendo il prossimo 29 settembre.

Per chi non lo conoscesse, Dorf Romantik vi permette di creare dei paesaggi da sogno attraverso la gestione di una serie di piattaforme esagonali. Curiosi? Vi lasciamo al video allegato. Per tutte le novità sulla Gamescom, consultate la nostra sezione dedicata alla Gamescom 2022!