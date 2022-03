Gamescom 2022 si farà! Annunciate le date ufficiali per la fiera di Colonia

Dopo un lungo stop imposto dalla crisi sanitaria internazionale, l'edizione 2022 della Gamescom è pronta a fare ritorno come evento in presenza nel corso dell'estate.

A confermarlo è Felix Falk, General Manager di Game e tra gli organizzatori della celebre fiera videoludica. Nel corso di una recente intervista, la personalità ha confermato che l'evento tornerà ad essere ospite della cornice di Colonia, per un'edizione che segnerà il ritorno dal vivo dei grandi eventi dell'industria del videogioco. A conferma dei buoni propositi del gruppo organizzatore, Felix Falk ha già confermato le date di svolgimento della Gamescom 2022, in programma per le giornate comprese tra 24 e 28 agosto 2022.

L'obiettivo per quest'anno non è ovviamente quello di superare i risultati ottenuti nel 2019 (con un risultato record di 370.000 biglietti venduti) - spiegano gli organizzatori -, ma di segnare un nuovo inizio per un ritorno alla normalità anche nel mondo videoludico. A tal proposito, Felix Falk ha spiegato che l'edizione 2022 della Gamescom trarrà un'importante lezione dall'esperienza degli ultimi due anni, proponendo diverse esperienze di fruizione anche in digitale e la conservazione di molte norme anti COVID. In aggiunta, quest'anno la Fiera di Colonia punta ad essere carbon-neutral, con iniziative volte a compensare l'inquinamento prodotto nei giorni di svolgimento dell'evento.



Nel frattempo, non è invece chiaro quale sarà il destino dell'E3 2022, teoricamente atteso in versione digitale anche per quest'anno.