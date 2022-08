Gamescom 2022: Geoff Keighley promette annunci e sorprese per l'Opening Night Live

A pochi giorni dall'Opening Night Live, il principale evento della Gamescom 2022 organizzato da Geoff Keighley, l'ormai celebre presentatore ha svelato cosa dovremmo aspettarci dalla serata a base di videogiochi.

Nel corso di una chiacchierata su Twitter Spaces, trascritta da VideoGamesChronicle, Keighley ha anticipato ai suoi follower alcune interessanti caratteristiche dell'evento in diretta:

"Ci saranno più di 20 giochi sul palco, sarà uno spettacolo grandioso. Avremo con noi anche importanti ospiti che ci verranno a trovare in Germania per annunciare i loro giochi o mostrare novità. Abbiamo sia prodotti che sono già stati svelati in passato che titoli completamente inediti. Ci saranno alcune sorprese, infatti non abbiamo annunciato tutte le software house che saranno all'evento. Avremo due ore ricche di video gameplay, trailer e annunci. Il 2022 è un anno caratterizzato da meno uscite del solito, ma scopriremo ciò che arriverà nel 2023 e oltre. Credo che i videogiocatori avranno un bel po' di hype e sono felice per ciò che potranno vedere."

Pare inoltre che alcuni team che saranno alla Gamescom 2022 mostreranno ciò che non era ancora pronto per essere pubblicato nel corso degli eventi dello scorso giugno, ovvero alla Summer Game Fest.

In attesa di scoprire tutte le novità, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate il calendario completo degli eventi della Gamescom 2022.