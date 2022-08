Gamescom 2022: da Hogwarts Legacy a Gotham Knights, tutti i giochi che vedremo all'ONL

Geoff Keighley è particolarmente felice per l'imminente Opening Night Live, evento che si terrà in occasione della Gamescom 2022. Per attirare l'attenzione dei fan, l'ex giornalista videoludico ha deciso di pubblicare un elenco con tutti i titoli confermati per l'evento in diretta streaming.

Ecco di seguito i giochi confermati per l'ONL da Geoff Keighley:

Sonic Frontiers

Hogwarts Legacy

The Callisto Protocol

The Outlast Trials

Gotham Knights

Nuova IP di Unknown Worlds

Honkai Star Rail

Goat Simulator 3

High on Life

The Expanse: Telltale Series

Return to Monkey Island

Va precisato che questo non è affatto l'elenco completo dei progetti che verranno mostrati all'evento e, come dichiarato dallo stesso Keighley, l'Opening Night Live della Gamescom 2022 ci riserverà più di qualche sorpresa.

Vi ricordiamo che l'Opening Night Live Gamescom 2022 si terrà il prossimo 23 agosto alle ore 20:00 del fuso orario italiano e, come da tradizione, potrete seguire l'evento in compagnia della redazione di Everyeye sul nostro canale Twitch ufficiale. Oltre a seguire e a commentare in live tutti gli eventi della fiera, andremo in onda da Colonia tutti i giorni dalle ore 17:00 per l'immancabile Q&A.

Avete già dato un'occhiata al nuovo trailer dell'Opening Night Live?