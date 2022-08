Gamescom 2022: l'hype è alle stelle con il nuovo trailer dell'Opening Night Live

In attesa che la Gamescom 2022 abbia inizio, Geoff Keighley ha iniziato a stuzzicare i suoi follower pubblicando un nuovo trailer del main event della fiera tedesca, ovvero l'Opening Night Live.

Oltre a ricordarci data e ora dell'evento, che verrà trasmesso in diretta straming, il filmato contiene anche qualche piccolo spoiler sui prodotti che potremo vedere in movimento durante l'ONL. Nel corso del trailer possiamo vedere numerosi giochi, tra i quali ci sono Gotham Knights, The Callisto Protocol, Hogwarts Legacy, Genshin Impact, High On Life, Sonic Frontiers e Destiny 2. Ovviamente questi sono solo alcuni dei numerosi titoli che vedremo alla Gamescom 2022, visto che lo stesso Keighley ha confermato che dobbiamo aspettarci anche qualche sorpresa.

Vi ricordiamo che l'Opening Night Live Gamescom 2022 verrà trasmessa il prossimo 23 agosto alle ore 20:00 del fuso orario italiano. Come sempre, potrete seguire l'evento in compagnia della nostra redazione, che lo commenterà in italiano sul canale Twitch di Everyeye. Per chi non lo sapesse, inoltre, Everyeye sarà in diretta da Colonia tutti i giorni dalle ore 17:00 per il Q&A, senza contare le live dedicate alle conferenze della Gamescom 2022.