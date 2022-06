Gamescom 2022: sembra che nemmeno Sony parteciperà all'evento

Dopo l'annuncio ufficiale di Nintendo che ha deciso di non prendere parte alla nuova edizione delle Gamescom, sembra che anche Sony abbia deciso di fare a meno della fiera videoludica tedesca.

L'evento dedicato al gaming si terrà come sempre verso la fine dell'estate, e quest'anno avrà inizio il 23 agosto. L'assenza di PlayStation si unisce a un elenco di editori, tra cui Nintendo, Activision Blizzard e Take-Two Interactive, che hanno precedentemente annunciato che non avrebbero partecipato all'evento.

Sony Interactive ha confermato i suoi piani al sito tedesco Games Wirtschaft. L'articolo precisa che, data la decisione presa, la compagnia nipponica non mostrerà nulla durante l'Opening Night Live condotto da Geoff Keighley, poiché la partecipazione a questa vetrina è strettamente legata ad una adesione in presenza allo show.

Sony è solitamente uno dei più grandi espositori alla Gamescom e in più di una occasione ha vinto premi ed ha sfruttato lo spazio concesso dalla fiera per promuovere anche produzioni di terze parti.

La Gamescom di quest'anno è stata pianificata come un evento ibrido sia in persona che in versione digitale, dopo due anni di eventi completamente digitali dovuti alle restrizioni e alle precauzioni dovute al COVID-19. Come ormai di consueto, lo streaming della serata di apertura di Keighley segnerà l'inizio dell'evento.

La decisione di Sony di non presenziare alla Gamescom lascia pensare che la compagnia terrà nelle prossime settimane un nuovo State of Play con God of War Ragnarok e il nuovo DualSense, così come suggerito di recente da Tom Henderson.