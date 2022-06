Gamescom 2022, è ufficiale: Nintendo non parteciperà alla fiera di Colonia

Mentre tutti si chiedono se Nintendo ci sarà alla Summer Game Fest, i rappresentanti della divisione tedesca di Nintendo of Europe spiegano che la casa di Kyoto non parteciperà alla Gamescom 2022, l'importante fiera videoludica che si terrà a Colonia a fine agosto.

L'evento, lo ricordiamo, tornerà ad essere in presenza dopo due anni di pausa dettati dalla pandemia da Coronavirus e dall'impossibilità di organizzare manifestazioni su grande scala per evitare l'aumento dei contagi.

Dalle colonne di GamesWirtschaft, i portavoce della divisione di Nintendo of Europe con sede a Francoforte hanno spiegato che "la Gamescom è sempre stato un evento chiave nel calendario degli eventi di Nintendo. Per quest'anno, tuttavia, abbiamo deciso di non partecipare alla fiera di Colonia dopo un'attenta considerazione. Gli appassionati potranno provare i videogiochi per Nintendo Switch in numerosi altri eventi che avranno luogo in Germania nel corso dell'estate. Non vediamo l'ora di rivedere i nostri fan in molti eventi regionali".

L'intenzione dichiarata di Nintendo è perciò quella di non presenziare alla Gamescom 2022 per focalizzare le proprie attenzioni sulle iniziative promozionali locali, con una partecipazione attiva a "molti eventi regionali" che non coinvolgeranno solamente il pubblico tedesco ma anche quello di altri Paesi europei. In quest'ottica rientra, ad esempio, la partecipazione di Nintendo al Fuorisalone 2022.

A chi ci segue, ricordiamo che ad oggi l'elenco dei publisher che hanno confermato la propria presenza alla Gamescom 2022 comprende THQ Nordic, Bandai Namco e Koch Media, con altre aziende e software house attese per l'evento in partenza per il 24 agosto.