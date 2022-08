Gamescom 2022: Yu-Gi-Oh! Duel Links e TGC tra i protagonisti della fiera di Colonia

Dopo aver celebrato il lancio della Coppa del Duellante di Yu-Gi-Oh! Master Duel, Konami invita tutti gli appassionati della serie a seguire la Gamescom 2022 per ricevere tantissime sorprese sulle iniziative previste per i Duellanti.

Dal 23 al 28 agosto, il colosso videoludico giapponese sarà a Colonia per incontrare i fan del Gioco di Carte Collezionabili di Yu-Gi-Oh! nello stand che verrà allestito nel Padiglione 5.2, C20 della fiera della Gamescom 2022.

Presso lo stand, gli appassionati potranno arricchire la propria collezione con gli ultimi prodotti del TCG, duellare con gli altri fan ed entrare nello speciale photo-box per apparire su una carta gigante di Yu-Gi-Oh! Eccovi allora il programma completo degli appuntamenti a tema Yu-Gi-Oh! pianificati da Konami per la Gamescom 2022:

Yu-Gi-Oh! Duel Links Tower – I duellanti avranno la possibilità di giocare a Yu-Gi-Oh! Duel Links contro i popolari personaggi della serie animata Yu-Gi-Oh! su schermi touchscreen extra-large.

– I duellanti avranno la possibilità di giocare a Yu-Gi-Oh! Duel Links contro i popolari personaggi della serie animata Yu-Gi-Oh! su schermi touchscreen extra-large. KC GT 2022 Livestream - Konami trasmetterà su YouTube e Twitch le attesissime finali del Gran Torneo KC 2022 di Yu-Gi-Oh! Duel Links, in diretta dallo stand il 27 agosto.

- Konami trasmetterà su YouTube e Twitch le attesissime finali del Gran Torneo KC 2022 di Yu-Gi-Oh! Duel Links, in diretta dallo stand il 27 agosto. Gamescom 2022 Livestream – Dopo la finale di GT KC 2022 del 27 agosto, Konami trasmetterà in streaming altre attività speciali dallo stand di Yu-Gi-Oh! Gli spettatori su YouTube e Twitch potranno sintonizzarsi per assistere a un torneo di influencer Yu-Gi-Oh! Master Duel, a un torneo SPEED DUEL per i visitatori dello stand e a giochi e quiz dedicati a Yu-Gi-Oh! TCG.

– Dopo la finale di GT KC 2022 del 27 agosto, Konami trasmetterà in streaming altre attività speciali dallo stand di Yu-Gi-Oh! Gli spettatori su YouTube e Twitch potranno sintonizzarsi per assistere a un torneo di influencer Yu-Gi-Oh! Master Duel, a un torneo SPEED DUEL per i visitatori dello stand e a giochi e quiz dedicati a Yu-Gi-Oh! TCG. Tornei - Da giovedì 25 a domenica 28 agosto, i duellanti potranno partecipare a speciali tornei di Yu-Gi-Oh! TCG presso lo stand, tra cui Duel-the-Master e King-of-the-Hill. Saranno disponibili su richiesta anche tornei Win-a-Mat a 8 giocatori.

- Da giovedì 25 a domenica 28 agosto, i duellanti potranno partecipare a speciali tornei di Yu-Gi-Oh! TCG presso lo stand, tra cui Duel-the-Master e King-of-the-Hill. Saranno disponibili su richiesta anche tornei Win-a-Mat a 8 giocatori. Offerta speciale tappetino da gioco 2 giocatori - I partecipanti alla gamescom avranno la possibilità di ottenere un game mat 2 giocatori con i mostri Cyber Dragon, omaggio esclusivo per chi effettuerà acquisti allo stand. Questo tappetino da gioco non sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati, quindi se volete mettere le mani su questo oggetto unico, fate un salto allo stand di Yu-Gi-Oh! per non perderlo.

Per tutte le ultime notizie sul Gioco di Carte Collezionabili di Yu-Gi-Oh!, su Yu-Gi-Oh! Duel Links e su tutti gli altri videogiochi per Duellanti, in calce all'articolo trovate il link al sito ufficiale di Konami.