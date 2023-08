Gamescom 2023 e gli annunci dell'Opening Night Live: focus sui giochi già svelati

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di VGC, il giornalista e presentatore Geoff Keighley ha fornito delle importanti precisazioni sulle sorprese previste dalle World Premiere dell'Opening Night Live che aprirà la Gamescom 2023.

Nel corso dell'intervista concessa a VideoGamesChronicle, l'organizzatore dell'ONL e di tanti altri spettacoli videoludici (su tutti i The Game Awards di fine anno) ha spiegato che sul palco della kermesse che darà il via alla Gamescom 2023 verrà data priorità ai videogiochi già annunciati.

"Nell'ONL di quest'anno ci sarà meno spazio per annunci di nuovi videogiochi", svela Keighley prima di sottolineare come "l'evento sarà maggiormente focalizzato sugli aggiornamenti e sugli approfondimenti per i videogiochi già annunciati e destinati ad arrivare nei prossimi 12 mesi. Sarà uno spettacolo entusiasmante con tante sorprese e degli sguardi approfonditi sui videogiochi più attesi dal pubblico, come Alan Wake 2 o Black Myth Wukong".

L'Opening Night Live della Gamescom 2023 si terrà ufficialmente a partire dalle ore 20:00 italiane di martedì 22 agosto. L'evento tenutosi lo scorso anno assunse i contorni di una vera e propria maratona di circa due ore, con più di 35 videogiochi mostrati al grande pubblico: a prescindere dalle precisazioni di Keighley sul 'minore spazio' per le World Premiere di titoli non ancora svelati, quindi, per l'ONL di quest'anno sono comunque previsti tantissimi annunci e varrà certamente la pena seguirlo per avere un quadro più esaustivo sui giochi in uscita da qui alla seconda metà del 2024.