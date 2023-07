Gamescom 2023: Bandai Namco svela la sua line-up

Le date della GamesCom 2023 si fanno sempre più vicine. La convention, che si terrà da mercoledì 23 a domenica 27 agosto, vede in pista anche Bandai Namco, che ha annunciato la sua line-up.

Bandai Namco sarà presente allo stand A21, nella hall 6, e tra i titoli che i visitatori potranno provare figurano i seguenti, ma la software house promette tante sorprese a coloro che visiteranno la sua postazione nel corso della fiera:

Armored Core VI: Fires of Rubicon

NARUTO x BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS

Park Beyond

SAND LAND

TEKKEN 8

Quest'ultimo è indubbiamente uno dei più attesi del momento. La sua data di release non è ancora nota, ma Harada ha ammesso di recente che il "feedback su Tekken 8 è stato così positivo da renderlo nervoso". Questa sarà quindi un'ottima occasione per i fan, che potranno farsi un'idea del prodotto tastandolo con mano.

Armored Core VI: Fires of Rubicon è un nuovo gioco d'azione di FromSoftware. Previsto arrivare il 25 agosto, alla Gamescom 2023 sarà possibile provarlo in anteprima prima del lancio. Park Beyond, invece, è già uscito e lo stand darà unicamente la possibilità di sbizzarrirsi con nuove creazioni.

Col nuovo titolo di Naruto, infine, sarà possibile provare la modalità 1 contro 1, mentre Sand Land sarà giocabile per la primissima volta in Europa.