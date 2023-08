Gamescom 2023 tutto quello che c'è da sapere: data, orari, conferenze, giochi e rumor

La Gamescom 2023 si avvicina sempre di più, ecco tutto quello che bisogna sapere sul grande evento estivo destinato a catalizzare per una settimana l'attenzione degli appassionati di videogiochi. Date, orari, conferenze, rumor e giochi confermati.

Gamescom 2023 data e ora

La Gamescom 2023 si tiene a Colonia, in Germania, dal 23 al 27 agosto, cinque giorni di fiera con tante novità e annunci. Chi si trovasse in Germania può participare all'evento dal momento che l'ingresso non è limitato alla stampa, anche i giocatori possono accedere a Gamescom 2023 acquistando i biglietti con prezzi a partire da 9 euro al giorno.

Conferenze Gamescom 2023

Sono due gli appuntamenti principali dell'evento: Gamescom Opening Night Live il 22 agosto alle 20:00 con la conduzione di Geoff Keighley, un vero e proprio kick-off "focalizzato sugli aggiornamenti e sugli approfondimenti per i videogiochi già annunciati e destinati ad arrivare nei prossimi 12 mesi."

Il 23 agosto alle 20:00 (ora italiana) prenderà il via il Future Games Show Gamescom 2023 Edition, due ore di novità, annunci, trailer e approfondimenti. Noi di Everyeye.it seguiremo la Opening Night Live su Twitch dalle 19:00 del 22 agosto e ogni pomeriggio saremo live sul nostro canale viola per rispondere a tutte le vostre domande.

Giochi e rumor Gamescom 2023

Tanti i giochi confermati per la Gamescom 2023 tra cui Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Black Myth WuKong, Call of Duty Modern Warfare 3, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Lords of the Fallen, Sonic Superstars e Mortal Kombat 1. Senza dimenticare Ghostrunner 2, Enotria The Last Song (con una demo giocabile), Hyenas, Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, Persona 3 Reload, Armored Core VI Fires of Rubicon, Park Beyond, Sand Land e Tekken 8. E ancora Microsoft con il suo stand più grande di sempre che ospiterà giochi come STALKER 2, Starfield, Forza Motorsport, Ara Hystory Untold, Towerbone, The Elder Scrolls Online e Microsoft Flight Simulator, Party Animals.

PlayStation non sarà presente, come come THQ Nordic e Take-Two Interactive (no, niente GTA 6 alla Gamescom). Si rumoreggia del possibile annuncio di Nintendo Switch 2 alla Gamescom ma sarà vero? Lo scopriremo nei prossimi giorni. E voi cosa vi aspettate dall'evento estivo di Colonia?