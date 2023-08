Gamescom 2023: tutti i giochi già confermati, rumor e speculazioni sugli annunci

Pronti alla Gamescom 2023? L'industria videoludica riparte da Colonia, sede della più grande fiera di settore europea, e le aspettative sono immancabilmente alle stelle. Sono molti i giochi e i publisher che hanno già confermato la loro presenza, ma non mancano anche dei rumor sulle possibili sorprese. Facciamo il punto della situazione!

Quando si svolge la Gamescom 2023?

La Gamescom 2023 aprirà ufficialmente i battenti nella giornata di mercoledì 23 agosto ed ospiterà i propri visitatori fino a domenica 27 agosto. Ad inaugurare la kermesse ci penserà Geoff Keighley, che presenterà il suo ormai immancabile Opening Night Live a partire dalle ore 20:00 di martedì 22 agosto.

Siete tutti invitati sul canale Twitch di Everyeye per seguire in diretta lo show d'apertura con la nostra redazione, inoltre ricordate che durante la settimana della Gamescom 2023 saremo live tutti i giorni dalle 17:00 per raccontarvi assieme ai nostri inviati Giuseppe Arace, Giuseppe Carrabba e Gabriele Laurino tutte le novità da Colonia. Inoltre, l'Every Morning che già si svolge ogni mattina dalle 12:00 si tramuterà in una preziosa occasione per approfondire gli annunci più importanti della fiera.

Quali sono i giochi già confermati?

Sono innumerevoli i videogiochi ad aver confermato la propria presenza durante la Gamescom 2023. In particolare, durante l'Opening Night Live 2023 potrete aspettarvi le apparizioni di Alan Wake 2,

Assassin’s Creed Mirage, Black Myth: Wukong, Call of Duty: Modern Warfare 3, Crimson Desert, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Lords of the Fallen, Sonic Superstars, Zenless Zone Zero e Mortal Kombat 1. Una line-up già di per sé niente male, alla quale andranno inevitabilmente ad aggiungersi anche altri videogiochi non ancora confermati e delle immancabili sorprese.

Nei giorni della fiera si faranno vedere anche Pacific Drive (appena slittato al 2024), Ghostrunner 2, l'italiano Enotria The Last Song (con una demo giocabile), Delta Force Hawk Ops, Project Mugen (nuovo rivale di Genshin Impact), ASTRA Knights of Veda e NEO Berlino 2087. SEGA presenterà una line-up composta da Hyenas, Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica, Total War Warhammer III DLC e dal già citato Sonic Superstars. Bandai Namco offrirà invece Armored Core VI: Fires of Rubicon, NARUTO x BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, Park Beyond, Sand Land e Tekken 8.

Possiamo inoltre confermare la presenza di Xbox, che sta imbastendo il suo stand più grande di sempre con giochi come STALKER 2, Starfield, Forza Motorsport, Ara Hystory Untold, Towerbone, The Elder Scrolls Online, Microsoft Flight Simulator, Party Animals. Presente all'appello, udite udite, anche Nintendo, di ritorno dopo quattro anni di assenza. Non saranno presenti, invece, Sony e THQ Nordic.

Rumor e speculazioni sui possibili annunci

Di rumor non ne stanno circolando moltissimi, ma quei pochi che ci sono risultano essere incredibilmente succosi. Tanto per cominciare, il ritorno di Nintendo ha alimentato le speculazioni sul possibile annuncio di Switch 2, che tra l'altro in tempi recenti è stata oggetto di report di testate autorevoli come VGC ed Eurogamer.

C'è anche chi punta sulla presenza di Hideo Kojima, che qualche giorno fa ha annunciato di essere impegnato, per la prima volta dopo molto tempo, a montare un video. Il game designer giapponese è al lavoro su due progetti, ovvero Death Stranding 2 e un titolo esclusivo per Xbox, finora conosciuto in rete come Overdose: quali dei due si presenterà alla Gamescom 2023? Lo sapremo tra pochi giorni, forse già all'Opening Night Live dell'amico Geoff Keighley.

Alla fiera tedesca ha confermato la sua partecipazione anche 4A Games. Lo studio responsabile di Metro avrà uno stand tutto suo ma non ha svelato cosa mostrerà, dunque sono aumentate le quotazioni sul possibile annuncio di un nuovo gioco da parte loro. Altamente probabile, inoltre, una nuova comparsata di Everywhere, nuovo gioco del creatore di Grand Theft Auto. Sono invece state smontate le voci sulla presentazione di un nuovo Half-Life, dunque non ci sperate.