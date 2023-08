I migliori giochi della Gamescom 2023, tra conferme e sorprese inaspettate

La Gamescom 2023 ha tenuto fede alla sua reputazione di fiera più grande d'Europa mettendo in risalto sia grandi produzioni, sia progetti più piccoli che nonostante budget inferiori hanno dimostrato di meritare grande attenzione. Ve li abbiamo raccontati in questi giorni, ma adesso è venuto il momento di un rapido recap!

Top Giochi Gamescom 2023: i migliori videogiochi della fiera

A reclamare un posto tra i migliori videogiochi della Gamescom 2023 c'è innanzitutto Alan Wake 2, che ci ha convinto per la qualità della messa in scena, per l'aspetto tecnico e per l'intreccio narrativo. Come non citare Mortal Kombat 1, che oltre ad una nuova storia super interessante ha messo in campo anche diverse novità di gameplay, tra cui i kombattenti Kameo.

Dopo i tanti dubbi generati negli anni scorsi, Black Myth: WuKong si è ripresentato in grande forma, sciogliendo tutte le riserve con un impianto ludico spettacolare, frenetico e artisticamente eccellente. Degno di nota anche Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, che propone un sistema di combattimento appagante e ben confezionato, senza lesinare su qualche esagerazione che il nostro Alessandro Bruni definisce "molto oltre le righe".

Le sorprese che non ti aspetti

Accanto a questi giorni di alto profilo, meritano una menzione speciale anche una serie di titoli meno roboanti ma ugualmente interessanti. Il primo è Party Animals: animali pucciosi che si menano o cimentano in partite di calcio, c'è davvero bisogno di aggiungere altro? C'è poi The Plucky Squire, un gioco che, seppur non abbiamo potuto provare con mano, ha messo in mostra un'adorabile direzione artistica e concetti di gameplay molto interessanti.

Another Crab's Treasure aderisce al filone dei soulslike mettendo il giocatore nei panni di un granchio, con tutto ciò che ne deriva: pensate che è possibile difendersi utilizzando le lattine lasciate cadere dagli ubriaconi sul fondale marine! Infine, merita una menzione speciale The Talos Principle 2 un puzzle game filosofico che mette a dura prova la mente del giocatore, nonché degno depositario dell'eredità dell'acclamato primo capitolo che espande e migliora in ogni sua componente.

Sentite cosa hanno da dire i nostri inviati dalla Gamescom 2023 e fiondatevi nei commenti per farci sapere quali sono i giochi che vi hanno convinto maggiormente durante la fiera di Colonia!