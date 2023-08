Gamescom 2023 ed invasioni dei fan: 'Prontissimi a gestire simili situazioni'

Come abbiamo visto nei primi minuti dell'evento, un fan ha invaso il palco dell'Opening Night Live alla Gamescom 2023, disturbando il presentatore Geoff Keighley e citando Bill Clinton e GTA VI. L'intervento della security è stato tuttavia molto tempestivo e nel giro di pochi secondi l'invasore è stato portato via.

Soffermandosi su quanto accaduto nel corso dell'ONL, il capo della Gamescom, Christian Baur, ha spiegato ai microfoni di VGC come l'organizzazione sia prontissima a gestire situazioni di questo tipo sottolineando inoltre che il lavoro di sicurezza è stato perfezionato sempre di più con il passare degli anni in modo da gestire e risolvere inconvenienti come invasioni dei fan in maniera molto rapida.

"Le nostre misure di sicurezza sono aumentate nel corso del tempo e stiamo cercando di rendere l'intera esperienza della Gamescom quanto più sicura possibile per tutti i partecipanti. Non parlo solo di persone che invadono il palco, abbiamo avuto problemi anche con creatori che si muovevano attraverso le hall con le loro community al seguito, danneggiando le strutture", spiega Baur, che prosegue: "Siamo molto chiari sulla questione, questa è la nostra casa, se vuoi venire alla Gamescom ci sono delle regole da rispettare, altrimenti non puoi o non dovresti venire, altrimenti verrai allontanato. Siamo molto trasparenti su questo punto, e non ci riferiamo soltanto a situazione ad alto rischio come quella vista nel corso dell'Opening Night Live".

Parlando per l'appunto dell'invasione del palco durante l'ONL, Baur dichiara che "alla fine è andata bene perché le intenzioni di quella persona erano soltanto qualcosa di stupido, ma ovviamente se qualcuno con brutte intenzioni avesse provato a fare la stessa cosa potevano esserci grossi rischi. Penso che questo sia un aspetto da prendere con la massima serietà, e dobbiamo pensare a metodi per migliorare ulteriormente la sicurezza".

In ogni caso, il numero uno della Gamescom sottolinea che "i ragazzi della security hanno lavorato esattamente come previsto e come inteso, anche se dobbiamo sempre trovare un equilibrio in quanto non vogliamo porre delle barriere tra il pubblico ed i nostri contenuti, ma al tempo stesso dobbiamo assicurare la sicurezza di tutti". Infine, oltre ad elogiare l'opera degli addetti alla sicurezza per la tempestiva reazione non appena l'invasore ha messo piede sul palco, Baur conclude evidenziando che l'organizzazione ragiona sempre nell'ottica che simili situazioni siano destinate a verificarsi, in modo così da essere pronti ad intervenire immediatamente. "Sappiamo che ci sono persone che provano a fare queste cose, e lavoriamo tenendo a mente che queste situazioni avvengono. Non che 'forse accadranno', ma che 'sicuramente accadranno'".

Invasione a parte, il riassunto dell'Opening Night Live della Gamescom 2023 vi offre una sintesi di quanto mostrato nel corso della serata, che ha avuto come protagonisti giochi come Alan Wake II, Mortal Kombat 1, Tekken 8, Black Myth Wukong, Assassin's Creed Mirage e tanti altri ancora.