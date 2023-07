Gamescom 2023: NetEase sarà presente e rivelerà un nuovo gioco

Alla Gamescom 2023, che si terrà dal 23 al 27 Agosto, parteciperà anche NetEase Games, che anticipa la rivelazione di un nuovo gioco, oltre a un nuovo trailer dell'atteso Where Winds Meet.

Durante la convention di Colonia, inoltre, saranno presentati altri giochi facenti capo a compagnie sussidiarie di NetEase Games, ivi inclusa Quantic Dream, nota per giochi del calibro di Detroit Become Human, pronta a rivelare più info su Lysfanga e Dustborn.

Where Winds Meet, un action RPG a carattere open world, merita una particolare menzione per l'interesse che ha suscitato negli ultimi tempi e vi rimandiamo alla nostra anteprima di Where Winds Meet per tutti gli approfondimenti sul gioco.

Lysfanga: The Time Shift Warrior, invece, è un gioco d'azione con visuale isometrica la cui protagonista ha il potere di riavvolgere il tempo per debellare ondate di nemici con più versioni di sé stessa. Avrà anche un aspetto legato ad enigmi ed esplorazione in cui il giocatore dovrà utilizzare in modo efficiente i propri cloni per avanzare. Anche in questo caso, vi rimandiamo al nostro provato di Lysfanga per approfondimenti.

Dustborn, infine, è un gioco narrativo. Alla guida di un gruppo di rinnegati nei "Divided States of America" dell'anno 2030, dovremo compiere scelte - anche difficili - per avanzare nella storia. Alla narrazione si accompagnerà anche una componente action grazie a formule magiche che possono essere recitate tramite il potere dell'Echo.