Gamescom 2023 Opening Night Live, seguila in diretta con Everyeye: data e ora

Dopo la pausa estiva, il circus dell'intrattenimento videoludico è pronto a rimettersi in marcia. Come ogni estate si riparte da Colonia, più precisamente dalla Gamescom, la più grande fiera di settore del Vecchio Continente.

La fiera aprirà i battenti mercoledì 23 agosto ed accoglierà i visitatori fino a domenica 28 agosto, ma com'è ormai consuetudine da diversi anni a questa parte sarà inaugurata dall'Opening Night Live 2023 organizzata da Geoff Keighley, giornalista e conduttore già responsabile di altre manifestazioni di primo piano, tra cui i Game Awards e la Summer Game Fest. La cerimonia d'apertura della Gamescom 2023 prenderà ufficialmente il via alle ore 20:00 di martedì 22 agosto e, ovviamente, la redazione di Everyeye non si farà trovare impreparata.

Qualche esempio? Sonic Superstars, Assassin's Creed Mirage, Black Myth Wukong e Alan Wake 2 sono tra quelli già confermati, inoltre c'è chi è pronto a scommettere su una capatina di Hideo Kojima...

Anche se Keighley ha già anticipato che l'Opening Night Live si focalizzerà su videogiochi già svelati in passato, siamo sicuri che le sorprese non mancheranno