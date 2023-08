Gamescom 2023 partecipanti: assente PlayStation, torna Nintendo dopo quasi un decennio

La Gamescom 2023 è in programma a Colonia dal 23 al 27 agosto, preceduta dalla Gamescom Opening Night Live il 22 agosto alle 20:00, evento inaugurale condotto da Geoff Keighley. Ma quali aziende partecipano alla fiera tedesca?

Ci sono già tanti giochi confermati per la Gamescom 2023, ma quali sono i publisher presenti? Da Blizzard Entertainment a CI Games, passando per Bandai Namco e Plaion.

Gamescom 2023 partecipanti

Aerosoft

Amazon Games

Assemble Entertainment

Astragon Entertainment/Team17

Bandai Namco Entertainment

Bethesda Softworks

Blizzard Entertainment

CI Games

Devolver Digital

Focus Entertainment

Frontier Developments

Game Science (Black Myth Wukung)

Giants software

HoYoverse

Konami Digital Entertainment

Level Infinite

Microsoft/Xbox/Bethesda

NetEase Games

Niantic

Nintendo

Plaion

Raw Fury

SEGA

soedesco

Ubisoft

Warner Bros

AMD

Caseking

Corsair

Harman/JBL

HP Germany

Huawei

Logitech

Medion/Erazer

Microsoft

Samsung

Sony Europe

Western Digital

BMW/Mini

LEGO

Netflix

Red Bull

Activision Blizzard (stand Microsoft)

CD Projekt

Electronic Arts

Epic Games

Kalypso Media

Square Enix

Da segnalare il ritorno di Nintendo dopo ben nove anni di assenza (annuncerà Nintendo Switch 2?), confermata la presenza di Xbox e Bethesda mentre PlayStation non ci sarà mentre è confermata la presenza di Sony Europe per la parte non legata al gaming. Presenti anche LEGO, Samsung, AMD e Ubisoft, mentre Square Enix non avrà un proprio booth ma si limiterà a mostrare alcuni giochi della sua lineup allo stand Nintendo.

