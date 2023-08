Gamescom 2023, rivelati i conduttori del Future Games Show: c'è una star di The Last of Us

Oltre alla Opening Night Live della Gamescom 2023 condotta da Geoff Keighley, a Colonia non mancherà la nuova edizione del Future Games Show, che si svolgerà il 23 agosto alle ore 20:00 italiane. E per l'occasione sono stati svelati i conduttori della serata.

Il Future Games Show della Gamescom 2023 sarà presentato da Troy Baker, celebre interprete di Joel nella serie di The Last of Us, e da Erika Ishii, nota per il suo lavoro in Destiny 2 e per aver dato vita al personaggio di Valkyrie in Apex Legends. Le due star condurranno una serata piena di novità, annunci e trailer su giochi già noti e novità di spessore pronte ad essere rivelate nel corso dell'evento, per un totale di oltre 40 trailer mostrati nel corso del Future Games Show.

Non mancheranno inoltre le consuete world premiere, per quella che si prospetta dunque una serata da non perdere per chi vuole ricevere sempre più informazioni sulle prossime produzioni in arrivo su PC, console e per la realtà virtuale. E' ancora presto per scoprire quali giochi e potenziali sorprese ci saranno nel corso della serata, ma con l'avvicinarsi dell'evento non mancheranno aggiornamenti intriganti per tutti gli appassionati.

Ricordiamo inoltre che Nintendo tornerà alla Gamescom dopo 4 anni di assenza, con l'edizione 2023 che promette dunque di essere una delle migliori delle ultime annate.