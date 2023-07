Gamescom 2023: SEGA svela la sua line-up, da Sonic a Persona

SEGA sarà tra i protagonisti principali della Gamescom 2023, che si svolgerà dal 22 fino al 27 agosto come di consueto a Colonia. Con l'evento che si avvicina sempre di più, per la compagnia nipponica è tempo di rivelare la sua line-up completa.

Alla kermesse SEGA si presenterà con molti dei suoi giochi di punta attualmente in sviluppo. Di seguito, ecco l'elenco completo:

Hyenas

Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name

Persona 3 Reload

Persona 5 Tactica

Sonic Superstars

Total War Warhammer III DLC

Oltre a questi giochi principali, allo stand SEGA della Gamescom sarà possibile trovare postazioni di prova per ulteriori titoli quali Endless Dungeon, Etrian Odyssey Origins Collection, Samba De Amigo Party Central e Total War Pharaoh. La casa di Sonic vuole dunque fare le cose in grande, arrivando a Colonia con un ricco bottino di produzioni. Nessun accenno invece a possibili sorprese o nuovi annunci proprio durante la Gamescom: difficile dunque che SEGA abbia altro in cantiere da mostrare, sebbene in questi casi è sempre bene non escludere mai nessuna possibilità.

Ricordiamo intanto che è confermata la Opening Night Live della Gamescom 2023, che svolgerà marted' 22 agosto. Inoltre, anche Nintendo sarà alla Gamescom 2023, facendo così il suo ritorno a Colonia dopo 4 anni di assenza.