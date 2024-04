Gamescom 2024, Nintendo non parteciperà all'evento: 'colpa' di Switch 2?

Dopo aver chiesto la rimozione dell'emulatore di Switch Yuzu da Internet Archive, Nintendo pianifica le prossime mosse e, ai microfoni di Gameswirtschaft, conferma che non parteciperà alla prossima edizione della Gamescom.

Interpellato dai giornalisti del portale videoludico tedesco, un portavoce della casa di Kyoto è intervenuto per sostenere che "la Gamescom è un evento centrale nel calendario degli appuntamenti di Nintendo. Quest'anno, però, dopo un'attenta riflessione abbiamo deciso di prendere parte alla kermesse di Colonia. I fan potranno comunque provare i giochi per Nintendo Switch nel corso di altri eventi che terremo in tutta la Germania nei prossimi mesi".

Il portavoce della Grande N preferisce quindi non soffermarsi sui motivi che hanno spinto l'azienda videoludica giapponese a non presenziare a un evento che ha da sempre visto Nintendo tra gli assoluti protagonisti, prova ne sia il trionfo di Zelda Tears of The Kingdom alla Gamescom 2023.

Dietro alla mancata partecipazione della casa di Kyoto all'appuntamento mediatico di Colonia, secondo quanto ventilato da Insider-Gaming, potrebbero esserci le fughe di notizie che hanno coinvolto il colosso videoludico nipponico lo scorso anno con le rumoreggiate prove a porte chiuse di Switch 2 alla Gamescom 2023.

A prescindere dalle motivazioni che hanno portato Nintendo a disertare la prossima edizione della kermesse tedesca, è chiaro che la strategia comunicativa della casa di Super Mario, da qui ai prossimi mesi, sia destinata a orientarsi sempre più sul futuro dell'attuale famiglia di console ibride.

