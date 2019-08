Gamescom 2109: date e orari dello show d'apertura e delle conferenze

L'edizione 2019 della Gamescom, la fiera videoludica più seguita d'Europa, promette di regalarci tantissime sorprese: in questo articolo troverete le date e gli orari dello show d'apertura, delle conferenze organizzate dai colossi del settore e degli streaming principali dedicati ai videogiochi più attesi.

Come ogni anno, anche stavolta i principali eventi della kermesse videoludica di Colonia si concentreranno nella giornata che anticiperà l'inaugurazione della fiera, per poi lasciare spazio agli streaming e agli approfondimenti provenienti dagli spazi espositivi che saranno aperti al pubblico da martedì 20 a sabato 24 agosto.

Eccovi allora il calendiario completo delle conferenze della Gamescom 2019 che si terranno nella giornata di lunedì 19 agosto e che, naturalmente, seguiremo in diretta su queste pagine:

Nintendo Indie World (Lunedì 19 agosto dalle ore 15:00)

A dare inizio alle danze della GC2019 ci penseranno i vertici della casa di Kyoto con un appuntamento che verrà pubblicato sul canale YouTube di Nintendo a partire dalle ore 15:00 del 19 agosto. Con i circa 20 minuti di scene di gameplay racchiuse nell'evento Nintendo Indie World, la casa di Super Mario promette di aprire una finestra sul caleidoscopico multiverso di avventure che ci attendono con i videogiochi indipendenti previsti in uscita su Nintendo Switch nel corso dei prossimi mesi.

Inside Xbox (19 agosto dalle ore 18:00)

La puntata speciale di Inside Xbox organizzata da Major Nelson e dai vertici della divisione Xbox di Microsoft che avrà luogo alle ore 18:00 coinvolgerà tutti gli appassionati di videogiochi su Xbox One e PC Windows 10 (ma non solo) grazie alla premiere della modalità Orda di Gears, del multiplayer di Ghost Recon Breakpoint e del gameplay di Destiny 2 Ombre dal Profondo. Ampio spazio verrà poi dato all'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nel Game Pass e a tantissimi altri titoli, sia esclusivi che multipiattaforma.

Google Stadia Connect (19 agosto dalle ore 19:00)

A pochi mesi dal lancio del nuovo servizio in game streaming di Google, il colosso di Mountain View approfitterà della vetrina mediatica concessa dalla Gamescom 2019 per svelare ulteriori dettagli su Stadia. Pur senza conoscere nel dettaglio i piani di Big G, dall'evento previsto dalle ore 19:00 del 19 agosto è lecito attendersi l'annuncio della data di lancio definitiva e, plausibilmente, il reveal di nuovi giochi in esclusiva.

Opening Night Live (19 agosto dalle ore 20:00)

L'evento in live streaming presentato dall'organizzatore dei The Game Awards, Geoff Keighley, terrà a battesimo la fiera videoludica di Colonia con lo show Opening Night Live previsto dalle ore 20:00. Nel corso di quella che, a tutti gli effetti, rappresenterà la cerimonia di apertura della GC2019 saranno mostrate delle world premiere, con più di 15 publisher ospitati sul palco per presentare i loro prossimi progetti. Un focus speciale sarà poi dato a Death Stranding, presumibilmente con un nuovo filmato di gioco commentato dal maestro Hideo Kojima.

Ricordiamo inoltre a chi ci segue che dal 20 al 24 agosto la redazione di Everyeye.it sarà in diretta sui nostri canali Twitch con delle sessioni quotidiane di Q&A che andranno in onda tutti i giorni alle 17:00 per discutere delle principali novità provenienti dalla fiera teutonica. Per tutta la durata della Gamescom 2019, quindi, vi terremo costantemente aggiornati sul nostro canale Telegram e sulla pagina Facebook di Everyeye.

Per un ulteriore approfondimento con foto, prime impressioni, immagini in diretta dagli stand della fiera, video esclusivi e commenti a caldo, vi invitiamo a seguire anche i profili Facebook dei nostri inviati Francesco Fossetti, Tommaso "Todd" Montagnoli, Alessandro Bruni, Giuseppe Arace e Daniele D'Orefice. Buona Gamescom 2019 a tutti!