Gamescom Awards 2019: i migliori giochi premiati alla fiera tedesca

Durante la cerimonia Opening Night Live del 19 agosto sono stati assegnati anche i Gamescom Awards 2019, i premi dedicati ai migliori giochi della fiera, a cui si aggiungeranno i premi speciali decisi dalla giuria il prossimo 24 agosto, giorno di chiusura della manifestazione.

Tra i giochi premiati nel corso dello show troviamo DOOM Eternal, Roller Champions, Desperados 3, Dreams, The Legend of Zelda Link's Awakening, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e GRID. Di seguito la lista completa dei premi assegnati.

Gamescom Awards 2019

Miglior gioco di azione e avventura: Blacksad Under the Skin

Miglior gioco d'azione: DOOM Eternal

Miglior gioco sportivo: Roller Champions

Miglior gioco di strategia: Desperados III

Gioco più originale: Dreams

Miglior gioco Xbox: Gears 5

Miglior gioco Nintendo Switch: The Legend of Zelda Link’s Awakening

Miglior gioco PS4: Dreams

Miglior gioco mobile: Battle Chasers Nightwar Mobile Edition

Miglior gioco PC: Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Miglior gioco per famiglie: Concrete Genie

Miglior gioco di corse: GRID

Miglior RPG: Wasteland 3

Miglior simulazione: Planet Zoo

Da segnalare in particolare Dreams di Sony e Media Molecule, che si porta a casa ben due statuette, ovvero miglior gioco PlayStation 4 e gioco più originale della Gamescom 2019. Sony trionfa anche nella categioria miglior gioco per famiglie con Concrete Genie. Ottimi riscontri anche per DOOM Eternal (miglior gioco d'azione), Ghost Recon Breakpoint (miglior gioco PC) e Gears 5 (miglior gioco Xbox).