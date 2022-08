Gamescom Awards, la lista dei vincitori: Lies of P guida con 3 premi

Che Gamescom sarebbe senza i premi ai giochi più promettenti visti allo show? Nel giorno in cui la fiera tedesca apre i battenti per l'ultima volta prima di dare appuntamento all'anno prossimo, scopriamo assieme la lista dei videogiochi che hanno impressionato la giuria.

La giuria della Gamescom 2022 ha selezionato i migliori videogiochi in molteplici categorie: da un lato abbiamo quelle dedicate ai generi, dall'altro quelle specifiche per le singole piattaforme, ai quali si affiancano due riconoscimenti del pubblico. Non è invece stato selezionato un vincitore assoluto. Fatte queste doverose premesse, andiamo alla scoperta dei vincitori dei Gamescome Award 2022.

Gamescom Award | Tutti i vincitori del 2022

Generi

Best Action Adventure Game: Lies of P

Best Action Game: Metal Hellsinger

Best Family Game: Paper Trail

Best Indie Game: Inkulinati

Best Multiplayer Game: Warhammer 40.000 Darktide

Best Ongoing Game: Sea of Thieves

Best Role Playing Game: Lies of P

Best Sports/Racing Game: AEW Fight Forever

Best Strategy/Simulation Game: IXION

Most Original Game: Inkulinati

Piattaforme

Most Wanted Microsoft Xbox Game: The Last Case of Benedict Fox

Most Wanted Nintendo Switch Game: Tin Hearts

Most Wanted PC Game: Metal Hellsinger

Most Wanted Sony PlayStation Game: Lies of P

Premi del pubblico

Best Booth: Bandai Namco Entertainment

Best Trailer: Hogwarts Legacy

A portarsi a casa il maggior numero di premi sono stati i ragazzi di Neowiz grazie al promettente Lies of P, un soulslike ambientato in una versione dark alternativa dell'universo di Pinocchio (leggete la nostra anteprima di Lies of P). Seguono Metal Hellsinger e Inkulinati con due riconoscimenti.

Quali sono i vostri giochi preferiti? Fatecelo sapere nei commenti! Se vi serve un ripasso, guardate il nostro Video Speciale sui migliori giochi della Gamescom 2022.