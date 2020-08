Gamescom, cerimonia di apertura 2020: due ore di show con oltre 20 annunci

Come già accaduto durante l'edizione 2019 della Gamescom, anche quest'anno Geooff Keighley, ideatore e conduttore dei The Game Awards, terrà le redini di uno show di apertura per l'evento videoludico.

A causa, come ormai noto, delle limitazioni imposte dalla necessità di contenere gli effetti e la diffusione dell'epidemia internazionale di Coronavirus, l'evento sarà esclusivamente digitale. La data di svolgimento dell'appuntamento è ormai imminente: il giornalista canadese ci attende infatti per la giornata del 27 agosto! Con l'avvicinarsi dell'appuntamento, Keighley ha confermato che, a partire da sabato 22 agosto, saranno confermati i primi giochi parte dello show.



È stato confermato che vi saranno oltre 20 giochi alla Opening Night Live della Gamescom 2020, per uno show che complessivamente avrà una durata di circa due ore. Per il momento, dal team organizzativo dell'evento non sono giunte conferme in merito alle software house che condivideranno annunci durante la diretta, ma tra i partner confermati per la fiera videoludica figurano attori del calibro di Xbox, Bethesda, Activision Blizzard, SEGA, EA, Ubisoft, Bandai Namco e molti altri. Che cosa sperate possa essere mostrato durante l'evento?



In attesa di scoprirlo, ricordiamo che domani sarà trasmesso il DC FanDome, che includerà l'annuncio del nuovo gioco di Batman e il revel ufficiale di Suicide Squad.