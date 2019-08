Dalla Gamescom ben due ore di gameplay di Borderlands 3

Mancano ormai soltanto tre settimane all'uscita di Borderlands 3, ma se proprio non ce la fate ad aspettare i giorni che ci separano dal mettere le mani sull'attesissimo terzo capitolo della saga di Gearbox, abbiamo qualcosa che fa per voi.

Dalla Gamescom 2019 abbiamo infatti provato a fondo il gioco, e vi mostriamo nel video, che trovate come di consueto in cima alla news, ben due ore di gameplay, che vi faranno fare un'idea più precisa di quello che ci aspetta a partire dal fatidico 13 Settembre.

Siamo stati infatti ospiti dello stand di 2K Games, dove ci hanno concesso di provare Borderlands 3 piuttosto a fondo, per un'esperienza di gioco che è stata davvero divertente, e che siamo lieti di mostrarvi, ovviamente in maniera spoiler-free.

Nel video, che trovate sul canale YouTube Everyeye on Demand in differita (iscrivetevi!), mentre invece per le dirette vere e proprie potete seguire il canale Twitch di Everyeye (iscrivetevi ancora più forte!) vi mostriamo le prime fasi di gioco e la modalità Proving Grounds, in italiano Terreni di Prova.

Date un'occhiata al video, e se volete approfondire ancora di più in attesa dell'uscita, potete leggere la nostra ultima anteprima di Borderlands 3, e il nostro speciale sui personaggi di Borderlands 3.