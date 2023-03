La Gamescom sembra in formissima, l'edizione 2023 vedrà il ritorno di un grande publisher

A dispetto della crisi degli ultimi anni, la Gamescom di Colonia sembra godere di ottima salute e al momento l'organizzazione ha registrato richieste superiori del 10% rispetto allo scorso anno per quanto riguarda la partecipazione di editori e aziende.

Viene inoltre confermato che un grande publisher assente nel 2022 farà il suo ritorno alla fiera, purtroppo non sappiamo ancora di chi si tratti ma le ipotesi sono molte e coinvolgono tutti i principali editori con una filiale europea, e questo include anche Nintendo e Sony, idealmente.

L'organizzazione della Gamescom non ha ancora svelato i nomi dei partner presenti in fiera, viene rivelato però che i preparativi procedono senza intoppi, la lista completa degli espositori verrà rivelata più avanti.

Dal 2020 la Gamescom ha faticato a trovare una propria collocazione, dopo l'emergenza sanitaria Covid-19 la fiera ha optato per una formula digitale e solo lo scorso anno si è tornati in presenza, tuttavia con un numero di espositori ridotto e senza grandi nomi coinvolti. Quest'anno invece "una o più aziende assenti nel 2022" saranno presenti, come confermato dal Presidente della compagnia che gestisce l'organizzazione della fiera di Colonia.

La Gamescom 2023 si terrà dal 22 al 27 agosto, proprio il giorno dell'apertura si terrà la Gamescom Opening Night Live con Geoff Keighley, ad oggi l'unico evento digitale confermato.