GamesCom: in programma nuovi annunci di Ubisoft, THQ Nordic, Bandai Namco e Deep Silver

Con la GamesCom 2018 ormai alle porte emergono online le prime notizie ufficiali che ci anticipano alcune delle sorprese in arrivo alla fiera tedesca. Un comunicato stampa diffuso quest'oggi ci informa che nel corso della cerimonia di apertura ci saranno importanti annunci da parte di Ubisoft, THQ Nordic, Bandai Namco, Square Enix e Deep Silver.

Nello specifico, apprendiamo che Ubisoft ha in programma un'anteprima mondiale, THQ Nordic annuncerà un nuovo gioco appartenente a uno dei suoi noti franchise, Bandai Namco rivelerà un nuovo progetto in sviluppo presso uno dei suoi studi europei, Square Enix mostrerà il primo trailer di Life is Strange 2 e, infine, Deep Silver farà un annuncio in collaborazione con Koch Media. È stato inoltre confermato che alcuni dei nuovi titoli che verranno rivelati in questa occasione saranno presenti in forma giocabile alla fiera tedesca. Cosa bolle in pentola secondo voi? Quali sono le vostre aspettative? Fortunatamente per saperne di più non dovremo attendere ancora a lungo: la cerimonia di apertura della GamesCom 2018 si terrà alle 11:00 (fuso orario italiano) del 21 agosto 2018, mentre lo showfloor sarà aperto al pubblico dal 22 al 25 agosto. Restate sulle pagine di Everyeye per essere sempre aggiornati sulle ultime novità.