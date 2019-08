Alla Gamescom sarà mostrato il gameplay di Predator Hunting Grounds

Dopo il suo annuncio avvenuto durante l'ultimo PlayStation State of Play, non abbiamo avuto praticamente più notizie di Predator Hunting Grounds, prossima esclusiva PlayStation 4 dagli sviluppatori di Illfonic, autori di Friday the 13th: The Game.

Per fortuna però le cose stanno per cambiare, come annunciato da Geoff Keighley su Twitter: durante la Gamescom di Colonia, imminente e importante manifestazione legata al mondo del gaming, sarà finalmente svelato un video del gioco.

Il reveal dovrebbe avvenire Lunedì 19 Agosto e, come rivelato dallo stesso Keighley nel suo post, dovremmo vedere in azione per la prima volta il gameplay di Predator Hunting Grounds, la cui uscita resta però prevista per il 2020 inoltrato, per cui ci vorrà ancora un po' di pazienza.

Il gioco sarà un action shooter multiplayer, dove i giocatori controlleranno un team di soldati d'elite intenta a completare diverse missioni guardandosi al contempo dal Predator che vive nei boschi. Vi attira l'idea di base? Cosa vi aspettate da Predator Hunting Grounds?