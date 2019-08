Gamescom Opening Night: la conferenza d'apertura commentata stasera in diretta su Twitch

Con l'apertura dei battenti della Gamescom 2019, la redazione di Everyeye è pronta a tenervi compagnia per tutta la durata della Fiera di Colonia, commentando tutte le novità del mondo videoludico.

Tra gli appuntamenti più attesi, troviamo sicuramente l'Opening Night Live, condotto da Geoff Keighley che fungerà da vero e proprio show d'apertura della Gamescom. Con una durata complessiva di due ore, l'evento si prospetta denso di annunci e di approfondimenti.



Alcuni dei protagonisti sono già stati ufficializzati dallo stesso Geoff Keighley nel corso dei giorni immediatamente antecedenti all'apertura della Fiera di Colonia. Tra questi ultimi, possiamo ad esempio citare Death Stranding o la Modalità Campagna di Gears 5, Disintegation o il nuovo Need for Speed Heat. Per stuzzicare la curiosità del pubblico, il conduttore dello show ha inoltre recentemente pubblicato un trailer dell'Opening Night Live della Gamescom 2019.



Insomma, un appuntamento che si preannuncia essere decisamente imperdibile per tutti gli appassionati dell'universo videoludico! Per questa ragione, il team di Everyeye non poteva esimersi dal seguirlo in vostra compagnia. L'intero Opening Night Live sarà dunque commentato in italiano in diretta sul Canale Twitch di Evereyeye: l'appuntamento, ve lo ricordiamo, è fissato per il giorno di lunedì 19 agosto, alle ore 20:00 del fuso orario italiano, in replica su Everyeye On Demand.



Gamescom Opening Night chiuderà una giornata ricchissima sul fronte degli appuntamenti live, alle 15:00 commenteremo in diretta Nintendo Indie World mentre alle 17:00 saremo su Twitch per seguire Inside Xbox @ Gamescom 2019, alle 19:00 invece spazio all'evento Google Stadia Connect. Siete pronti per un pomeriggio in compagnia di Everyeye.it?