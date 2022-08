Gamescom Opening Night Live: data e ora italiana della conferenza

Manca poco alla Gamescom (ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Gamescom 2022), la principale fiera europea di videogiochi in programma a metà agosto. Come di consueto non mancheranno le conferenze e in particolare la cerimonia inaugurale vedrà Geoff Keighly condurre la Opening Night Live.

Opening Night Live Gamescom 2022 è in programma per martedì 23 agosto alle 20:00 ora italiana, chiaramente seguiremo l'evento in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, collegandoci se possibile anche con la redazione in trasferta a Colonia per seguire la fiera, così da avere anche un feedback "a caldo" sugli annunci e le aspettative per la conferenze.

Che cosa vedremo alla Gamescom Opening Night Live? Per il momento la lineup non è stata ancora svelata ma Geoff Keighley ha promesso aggiornamenti e novità su giochi già noti oltre alle consuete World Premiere, sono previsti quindi anche nuovi annunci, tra cui Vikings on Trampolines il nuovo gioco degli autori di Owlboy.

Altri giochi confermati per la Opening Night Live del 23 agosto sono Sonic Frontiers di SEGA e Goat Simulator 3, il resto della lineup come detto non è noto ma ricordiamo che all'evento parteciperanno editori dome THQ Nordic e 505 Games, che potrebbero dunque svelare nuovi giochi durante la conferenza.