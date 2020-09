GameStop Gold Days: supervalutazione dell'usato console per PS4, Xbox One e Switch

Siete già proiettati verso la prossima generazione e volete liberarvi delle vostre console attuali? Allora abbiamo ciò che fa al caso vostro. Da GameStop hanno appena preso il via i Gold Days, un periodo durante il quale verranno supervalutate tutte le console usate!

Avete tempo fino al 13 settembre per recarvi in uno dei punti vendita di GameStop per consegnare la vostra console usata e ottenere una supervalutazione. Il credito generato varierà da dispositivo a dispositivo, e potrà essere speso immediatamente oppure conservato in una Gift Card (in alcuni casi potrà essere convertito anche in contanti). Queste sono le valutazioni offerte da GameStop:

PlayStation

PS4 Pro - 230€

PS4 Slim - 200€

PS4 - 200€

PS3 Slim (HDD minimo 120GB) - 30€

PS3 SuperSlim (HDD minimo 500GB) - 30€

Xbox

Xbox One X - 230€

Xbox One S - 100€

Xbox One - 100€

Xbox 360 Slim (320GB) - 30€

Xbox 360 (500GB) - 25€

Nintendo

Nintendo Switch - 230€

Nintendo Switch Lite - 100€

Nintendo WiiU (32GB) - 25€

Nintendo Wii - 25€

New Nintendo 3DS/3DS XL - 30€

Nintendo 3DS/3DS XL - 30€

New Nintendo 2DS XL - 30€

Nintendo 2DS - 25€

La promozione è riservata ai possessori di tessera GSZ+. Ovviamente, le console riportate dovranno essere integre, funzionanti, non manomesse e complete di tutti gli accessori compresi al momento dell'acquisto (la confezione originale della console non è necessaria). Per maggiori dettagli sulla promozione e su eventuali restrizioni aggiuntive, vi invitiamo a recarvi presso la vostra filiale preferita. Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che da GameStop è anche attivo il nuovo volantone con offerte su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.