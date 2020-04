GamesRadar annuncia il Future Games Show, l'evento digitale in sostituzione dell'E3

La cancellazione dell'E3 2020 sembra non aver intimorito l'industria dell'informazione videoludica tanto che numerose realtà stanno organizzando eventi alternativi e digitali. La redazione di GamesRadar ha infatti annunciato il Future Games Show, uno spettacolo online che farà da vetrina digitale ai giochi più attesi del 2020 e oltre.

Sulla scia di quanto fatto da IGN con il Summer of Gaming, anche GamesRadar presenterà il suo evento digitale. Nel comunicato ufficiale si legge infatti che "Il Future Games Show è una trasmissione di circa un'ora che contiene trailer esclusivi, annunci e approfondimenti sui giochi AAA e indie esistenti, con un focus sulle console attuali (e su quelle next-gen), sulle piattaforme mobile e streaming. Il Future Games Show si svolgerà a giugno durante l'ex settimana dell'E3 e sarà supportato da notizie esclusive, anteprime e interviste del team editoriale di GamesRadar. Aspettatevi maggiori dettagli nelle prossime settimane".

Lo show verrà trasmesso in streaming sulle principali piattaforme come YouTube, Twitch e Twitter. Insomma, nonostante l'assenza dell'E3 2020 le varie realtà editoriali si preparano a compensare tale mancanza con eventi dedicati. Un ottimo modo per intrattenere ed informare i fan in attesa delle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X.