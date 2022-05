Solo da GameStop 20% di sconto sui controller PowerA

Per il mese di maggio, GameStop offre uno sconto del 20% sui controller PowerA per tutte le principali console, con una vasta scelta di modelli a partire da 19.98 euro, una bella occasione per acquistare un secondo joypad per Switch, Xbox One e Xbox Series X/S a prezzo ridotto.

La selezione di controller PowerA in sconto include controller per le console Xbox (con cavo) in vari colori tra cui Black, Artisan Red, Lemonade e Cotton Candy Blue, oltre al joypad personalizzato per Tiny Tina's Wonderlands e colorazioni più classifiche come Midnight Blue, Enhanced Ice, Soldier (verde militare) e White.

Anche la scelta di controller cablati per Nintendo Switch è molto vasta e tra i tanti segnaliamo i joypad dedicati a Super Mario, Link di The Legend of Zelda, Metroid Dread, Pikachu e Animal Crossing, tutti prodotti su licenza Nintendo, oltre a versioni con colori come bianco, rosso e nero a tinta unita.

I prezzi partono da 19.98 euro per i modelli più semplici a salire fino a 71.98 euro per i modelli Fusion PRO, per ogni acquisto avrete diritto ad uno sconto del 20% che vi permetterà di risparmiare da due a otto euro, in base al modello scelto, i controller sono disponibili fino ad esaurimento scorte.