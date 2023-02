GameStop: fino a 250€ di sconto su PS5 e Xbox Series S a 79.98€ con le nuove promo usato

Continua la supervalutazione dell'usato da GameStop: PlayStation 4 vale fino a 150 euro ma non solo perché è possibile ottenere uno sconto fino a 250 euro sull'acquisto di PS5 e di ben 200 euro su Xbox Series S. Davvero interessante...

Come risparmiare sull'acquisto di PS5

Riportando una console Xbox One otterrete fino a 70 euro di sconto su PS5, con Xbox One S la valutazione sale fino a 90 euro e cresce fino a 140 euro con Xbox One X. Portando indietro una PS4 PRO otterrete fino a 220 euro di valutazione, PS4 vale fino a 140 euro mentre con PS4 Slim si arriva fino a 170 euro. Con Switch Lite avrete fino a 90 euro di valutazione, Switch 2019 vale fino a 190 euro e infine portando indietro una Switch OLED avrete una supervalutazione fino a 250 euro sull'acquisto di PS5.

Xbox Series S a 79.98 euro

Grandi possibilità di risparmio anche su Xbox Series S: portando indietro una console Xbox One questa verrà valutata fino a 80 euro, con Xbox One S si possono risparmiare fino a 120 euro e con Xbox One X fino a 160 euro. Se avete una PS4 PRO il risparmio sale fino a 200 euro, fino a 150 euro con PS4 Slim e fino a 130 euro con PS4. Si possono risparmiare fino a 180 euro con Nintendo Switch, fino 90 euro con Switch Lite e fino a 40 euro con 2DS, 3DS, New 2DS o New 3DS XL.

Per tutte le informazioni, le valutazioni aggiornate sul trade-in e le promozioni attive vi rimandiamo al sito di GameStop.