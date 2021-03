GameStop accelera sull'e-commerce: la rivoluzione guarda ad Amazon

Dopo la recente bolla azionaria che ha coinvolto GameStop in borsa, prosegue il percorso di rinnovamento suggerito da grandi investitori della compagnia attiva nel settore videoludico.

Tra gli azionisti di maggioranza, il noto miliardario Ryan Cohen promuove ormai da tempo la necessità per l'azienda di reinventarsi, ponendo una maggiore focus sull'e-commerce rispetto al mercato retail. Dalla pressione di quest'ultimo e di altri azionisti, giunge ora una iniziativa avviata dalla dirigenza di GameStop, che ha deciso di istituire un nuovo organo volto proprio a vagliare le potenzialità e a dare concretezza a tale visione.

Prende dunque forma il nuovo "Strategic Planning and Capital Allocation Committee" (Comitato per Allocazione del Capitale e la Pianificazione Strategica), costituito dallo stesso Ryan Cohen, da Alan Attal (ex CMO di Chewy) e Kurt Wolf, altro grande investitore di GameStop. Compito di questo nuovo board sarà "identificare iniziative che possano ulteriormente accelerare la trasformazione della compagnia". Il processo, evidentemente, richiederà tempo e al momento non è chiaro quali -nel dettaglio - siano i programmi della dirigenza in tal senso. Business Insider, nel riferire la notizia, riporta di ambizioni che mirano a dar vita ad una "Amazon del gaming", ma Cohen non ha per ora offerto commenti in merito.