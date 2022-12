GameStop, addio a criptovalute ed NFT? Arriva l'annuncio dalla compagnia

Dopo il recente caso mediatico che ha direttamente coinvolto GameStop e la perdita di dati personali dei clienti, si torna a parlare ancora una volta della nota catena di negozi in merito alle recenti dichiarazioni circa l'abbandono dei progetti correlati alle criptovalute e agli NFT.

La notizia giunge dall'amministratore delegato Matt Furlong che, nel corso di una conferenza stampa, ha dichiarato di voler ritirare criptovalute ed NFT di GameStop dopo l'ufficializzazione dell'avvio di nuovi progetti digitali ad opera della compagnia statunitense. Sembrerebbe, infatti, che in seguito a questa decisione - dichiarata ufficialmente all'inizio della seconda metà del 2022 - siano state registrate delle perdite per un totale di 160 milioni di dollari.

Il valore complessivo di questa perdita di capitale farebbe riferimento ad un breve periodo di tempo, che va dal mese di marzo 2022 a giugno dello stesso anno. Tuttavia, tutto ciò è stato più che sufficiente per portare i piani alti della compagnia alla drastica decisione di abbandonare tutti i progetti correlati all'avvento di queste nuove tecnologie. "L'azienda non rischierà un significativo capitale azionario in questo spazio", dichiara Matt Furlong, affermando in seguito che è stato dato il via ad una serie di licenziamenti all'interno dell'azienda.

Il periodo non florido della compagnia deriva anche dai recenti risultati dell'ultimo trimestre, i quali riportano delle perdite che ammontano a 94,7 milioni di dollari, seguendo un trend negativo ben antecedente agli ultimi tre mesi dell'anno fiscale attualmente in corso. GameStop NFT giungerà quindi al termine del suo - breve - ciclo di vita dopo solo pochi mesi dall'apertura della piattaforma, segnando un momento di rinnovamento per la compagnia.

Quale sarà il futuro di GameStop? Purtroppo non vi è ancora modo di rispondere a questa domanda. In tempi recenti è stato dato il via ad una collaborazione Gamestop x TLC Marketing con GS Pro Club, un nuovo programma fedeltà per i clienti della compagnia. Per il momento, però, sappiamo solamente che nei futuri piani di GameStop - almeno nell'immediato - non vi è spazio per NFT e criptovalute.