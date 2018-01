GameStop aggiunge in listino sei misteriosi titoli per Nintendo Switch

Poco meno di due settimane fa apparvero nel catalogo diben 18 titoli placeholder per. Tutti avevano denominazioni e copertine generiche, e subito dopo la loro scoperta vennero rimossi. Quest'oggi è accaduto un fatto molto simile con

Nelle scorse ore è trapelata in rete una foto del listino interno della nota catena, nel quale è possibile notare la presenza di ben sei titoli placeholder per Switch, in mezzo a tanti altri già annunciati. Ognuno di essi è indicato con la dicitura "Available SKU", seguita da numero che varia da 1 a 6. La data d'uscita riportata, 31 dicembre 2018, è piuttosto generica, come spesso accade in questi casi.

A destare ancora più curiosità è un tweet del profilo ufficiale di GameStop, che nelle scorse ore annunciava l'imminente inizio di un Nintendo Direct. Il cinguettio è stato ora rimosso, ma è stato prontamente salvato e lo trovate in calce alla notizia. La cosa interessante è che mentre vi scriviamo, il tanto rumoreggiato Direct che dovrebbe andare in onda domani 11 gennaio, non è ancora stato annunciato in via ufficiale dalla casa di Kyoto.

Il canale social di GameStop ha indubbiamente fatto un po' di confusione ma, a giudicare da tutti gli indizi in nostro possesso, è lecito assumere che in futuro, magari durante il prossimo Direct di Nintendo, verranno annunciati un bel po' di giochi. Cosa ne pensate al riguardo?