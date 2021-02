GameStop e l'altalena delle azioni: cosa sta succedendo davvero? Ve lo spieghiamo in video!

Nel corso delle ultime settimane, il destino delle azioni di GameStop sta tenendo banco tra le pagine dell'attualità finanziaria, e non solo. Come mai?

La spiegazione è legata all'interazione di molteplici dinamiche legate al funzionamento dei mercati finanziari: tematica certamente complessa, sta ad ogni modo appassionando moltissimi "spettatori". La ragione è presto detta: si sta di fatto consumando una violenta guerra in borsa tra due forze: grandi investitori, tendenzialmente attivi tramite fondi speculativi/hedge fund, e piccoli investitori, che hanno deciso di organizzarsi...su Reddit! Le pagine del noto forum hanno infatti ospitato un incredibile numero di utenti, che con una mirabile capacità organizzativa hanno deciso di dare il via ad una massiccia campagna acquisti di azioni di GameStop.



Il risultato? il valore di queste ultime ha subito una straordinaria impennata, dopo un lungo periodo in cui le azioni della compagnia erano valutate solamente pochi dollari. Una stima rimasta invariata anche in seguito al manifestarsi di segnali positivi per il futuro dell'azienda, come il massiccio investimento in GameStop messo a segno dall'imprenditore Ryan Cohen, e motivata anche dall'azione dei grandi hedge fund. Questi ultimi hanno per lungo tempo scommesso sul declino della compagnia, mentre i rampanti frequentatori di Reddit hanno ora deciso di scommettere sulla sua ripresa.



In entrambi i casi stiamo parlando di speculazione, ma cosa è accaduto esattamente? La Redazione di Everyeye ve lo spiega in parole semplice, tramite il video che trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!