GameStop: Animal Crossing a prezzo speciale e sconto sui giochi con Nintendo Switch Online

Nel nuovo Volantone Primaverile di GameStop ci sono sconti per tutti i gusti. In questi giorni abbiamo segnalato diverse offerte, ma in questa sede vogliamo concentrare la nostra attenzione su due promozioni indirizzate ai giocatori Nintendo Switch.

Tanto per cominciare, uno dei giochi più attesi della nuova stagione videoludica può essere preordinato a prezzo scontato: stiamo parlando di Animal Crossing: New Horizons, esclusiva in arrivo il 20 marzo. Fino al giorno prima dell'uscita potrà essere prenotato al prezzo speciale di 49,98 euro. Portando un gioco usato valido per la promozione, inoltre, è persino possibile ottenere uno sconto del 50%! L'offerta non è cumulabile con altre in corso ed è riservata ai possessori di GSZ+.

Segnaliamo, inoltre, un'altra promozione legata a Nintendo Switch Online. Acquistando una sottoscrizione da 3 mesi al servizio otterrete uno sconto del 10% su qualsiasi gioco Nintendo Switch con un prezzo di vendita a partire da 19,98 euro. Questa iniziativa è valida solo in negozio dal 27 febbraio al 25 marzo, salvo esaurimento scorte. Non è cumulabile con altre in corso ed è riservata ai possessori di GSZ+.

Per maggiori dettagli, vi consigliamo di recarvi in uno dei punti vendita di GameStop oppure di consultare la pagina delle promozioni Nintendo.