Manca ancora un giorno al Cyber Monday, e le offerte del Black Friday 2019 non sono terminate, ma è già tempo di pensare al futuro. In vista delle festività natalizie, GameStop ha annunciato la data d'inizio del Calendario dell'Avvento.

Come molti di voi già sapranno, il Calendario dell'Avvento è una promozione che ci accompagna fino alla vigilia di Natale proponendo tantissime offerte valide per una sola giornata. Quest'anno sarà battezzato Jingle Nerd e prenderà ufficialmente il via martedì 3 dicembre, ovvero ad un solo giorno di distanza dal Cyber Monday! Fino al 24 dicembre, quindi, potrete aspettarvi un mucchio di offerte su videogiochi, console, accessori e merchandising che si rinnoveranno a cadenza giornaliera, e che pertanto dovranno essere colte al volo.

Le promozioni saranno valide sia sul sito ufficiale di GameStop, sia presso i punti vendita dislocati sul territorio, fino ad esaurimento scorte. Le offerte saranno accessibili ai possessori di carta GameStop+ di qualsiasi livello e non saranno cumulabili con altre iniziative in corso e con i vantaggi della card GameStop+. Nell'attesa che cominci il Calendario dell'Avvento, vi ricordiamo che il Black Weekend non è ancora finito e che è ancora possibile acquistare tanti giochi a meno di 10 euro e accessori per PS4 e Xbox One a prezzo scontato.