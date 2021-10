GameStop apre l'Halloween Hotel con offerte mostruose!

Anche quest’anno si torna a bussare alle porte di ogni comune mortale, vestiti necessariamente da mostruose creature chiedendo: dolcetto o scherzetto?. E anche GameStop parteciperà a questo evento, da mezzanotte del 31 ottobre fino alle 6 del mattino dell’1 novembre, aprendo a tutti le porte del suo gigantesco Halloween Hotel.

Non ne sappiamo poi molto, ma i nostri pipistrelli ci hanno informato che si tratterà di una notte davvero unica con promozioni mostruose a prezzi davvero imperdibili. All’interno di qualche zucca potremo forse trovare il videogioco dei nostri sogni che attendavamo su PlayStation 5? O magari qualche accessorio per le nostre amatissime console?



Il nostro consiglio è quello di collegarvi da mezzanotte del 1° novembre alla pagina ufficiale della promozione sul sito GameStop Halloween Hotel. Avrete tempo fino alle 6:00 per finalizzare i vostri ordini su una selezione di prodotti. Vi ricordiamo che l’Halloween Hotel sarà aperto solo online e per poche ore: preparatevi per un’intensa nottata a base di offerte!



E in attesa dell'apertura dell'Halloween Hotel vi ricordiamo che sul sito di GameStop trovate l'iniziativa Funkoween con i Pop! di Halloween, tantissimi personaggi in versione Funko Pop! ideali per decorare la propria stanza o la vostra casa in tema con la festa più spaventosa dell'anno.