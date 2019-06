GameStop apre i preordini della Collector's Edition di Shenmue 3... ma è già esaurita

Quest'oggi, la nota catena GameStop ha aperto i preordini della Collector's Edition di Shenmue 3, presentata pochi giorni fa in occasione della conferenza E3 2019 di Limited Run Games. Peccato che la ricca edizione sia già esaurita...

La Collector's Edition di Shenmue 3, nella sola versione per PlayStation 4, costa 100,98 euro e include una copia del gioco, uno specchio circolare con disegnati un drago da un lato e una fenice dell'altro, una lampada quadrata con dettagli intagliati di una porta Shobi, degli adesivi ispirati alla classica iconografia del gioco e delle toppe di stoffa con gli autentici design della serie, il tutto raccolto in una scatola da collezione.

Purtroppo le copie sono esaurite in poco tempo, e mentre vi scriviamo non risulta possibile preordinarne altre. Come specifica la nota catena in un post su Facebook, la prenotazione è effettuabile solamente online. Al momento non sappiamo se arriveranno nuove scorte (potete monitorare la situazione visitando la pagina del prodotto) o se verrà messa in vendita anche da altri rivenditori. Prima di salutarvi, ricordiamo che Shenmue 3 verrà lanciato il prossimo 19 novembre su PlayStation 4 e PC. Sono previsti dei DLC post-lancio nell'ambito di un Season Pass a pagamento, incluso nella Digital Deluxe Edition di Shenmue 3.