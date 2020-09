GameStop apre i preordini di Mario Kart Live, Game & Watch e Super Mario 3D World

GameStopZing ha aperto i preordini per i prodotti legati al 35esimo anniversario di Super Mario, tra cui il Game & Watch Super Mario Bros, Super Mario 3D World + Bowser's Fury per Nintendo Switch e l'esperienza in Realtà Aumentata Mario Kart Live Home Circuit.

Mario Kart Live Home Circuit - 109.98 euro

Trasforma la tua casa in un circuito con Mario Kart Live Home Circuit, un modo tutto nuovo di giocare a Mario Kart su Nintendo Switch! Guida un kart nel mondo reale con i comandi tradizionali di Mario Kart e segui l'azione in prima persona grazie alla telecamera che trasmette le immagini sullo schermo della tua console Nintendo Switch o sulla TV. Guarda la tua casa trasformarsi in abissi marini, distese desertiche e altri scorci del mondo di Mario Kart!

Disponibile nelle versioni Mario e Luigi, ogni set include un kart, quattro porte, due segnali di curva e un cavo di ricarica USB al prezzo di 109,98 euro l'uno.

Game & Watch Super Mario Bros - 50.98 euro

Prenota Game & Watch Super Mario Bros

La classica console che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi fa il suo ritorno con Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Levels, Ball (versione Mario) e orologio digitale incluso con 35 animazioni.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 60.98 euro

Prenota Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Scala le pareti e graffia i nemici con la super campanella, crea cloni di te stesso con la doppia ciliegia o mettiti un cubo cannone in testa per sparare proiettili contro i nemici. Questa versione migliorata di Super Mario 3D World include anche miglioramenti del gameplay, come una velocità di corsa più elevata per tutti i personaggi e la possibilità di salire ancora più in alto con la super campanella. Puoi persino giocare con i comandi di movimento!