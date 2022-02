GameStop: arriva il volantone di febbraio con le nuove offerte e promo per risparmiare

Anche a febbraio si rinnova il volantone di GameStop con tante nuove promo per acquistare console, videogiochi, accessori, gadget, giochi da tavolo e di carte a prezzo ridotto. Ecco quali sono le migliori offerte da tenere d'occhio per il secondo mese dell'anno.

Iniziamo segnalando le offerte Xbox, ricordiamo che solo da GameStop potete abbonarvi ad Xbox All Access a partire da 24.99 euro al mese per 24 mesi, l'offerta ideale per acquistare una console Xbox e l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, tutto incluso senza altri costi. Se invece siete giocatori PC, GameStop offre PC Game Pass a 20.99 euro per tre mesi acquistando un accessorio con prezzo minimo di 29.98 euro, continua inoltre l'offerta sul Nacon MG-X Holder per giocare in mobilità con tre mesi di Xbox Game Pass incluso a 99,99 euro. In vendita anche accessori come le cuffie stereo di Microsoft, i controller wireless in varie colorazioni e il Controller Elite Series 2.

Interessanti offerte anche sul fronte PlayStation, continua la promo per il ritiro usato, riportando la vostra vecchia console nei negozi GameStop entro il 3 febbraio riceverete 190 euro per PS4 Slim, 150 euro per PS4 Fat e 220 per PS4 PRO. Nei punti vendita e online trovate anche il bundle con le cuffie Pulse 3D di Sony e Gift Card PlayStation Store da 10 euro a 99.98 euro oltre a PlayStation VR con PlayStation Camera, PlayStation VR Worlds e Gift Card PlayStation da 5 euro a 299,98 euro. E le sorprese non finiscono qui perchè vi segnaliamo anche The Last of Us 2 in offerta a 19,98 euro e l'esclusiva spilla PlayStation in regalo acquistando una Gift Card PlayStation Store da 50 euro.

Non possono mancare le offerte Nintendo, a febbraio potete acquistare Nintendo Switch a 339.98 euro e Nintendo Switch Lite a 259.98 euro in bundle con uno dei seguenti giochi a scelta: Pokemon Spada e Scudo, Pokemon Diamante e Perla e Leggende Pokemon Arceus. Se siete amanti del retrogaming, vi segnaliamo i Game & Watch di Super Mario Bros e The Legend of Zelda a 39.98 euro l'uno, da GameStop è disponibile un bundle che include Super Smash Bros Ultimate e tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 70,98 euro, Mario Kart Live Home Circuit costa invece 89,98 euro, prezzo valido per il set di Mario o Luigi, a vostra scelta.

Fino al 16 febbraio continuano le Winter Promo di GameStop con sconti su giochi e accessori: qualche esempio? Comprando due giochi il meno caro lo pagherete 5 euro, inoltre 20% di sconto su una selezione di giochi nuovi e usati e accessori. Disponibili anche contenuti digitali come abbonamenti DAZN, Spotify, Crunchyroll Premium e Rakuten TV oltre alle Gift Card per Nike Store, Zalando, Volagratis e Amazon.